Maxi operazione dei Carabinieri, scoperti legami tra detenuti del carcere di Trani e attività criminali a Canosa

Questa mattina, 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani - supportati da personale del 6° Nucleo Elicotteri, dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia e dal Nucleo cinofili di Modugno - hanno eseguito, nella città di Canosa di Puglia, l'ordinanza di custodia cautelare -emessa dal GIP del Tribunale di Trani su richiesta della locale Procura della Repubblica - nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di 11 soggetti indagati per i reati di tentato omicidio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto in luogo pubblico di armi ed esplosivi.Il provvedimento cautelare è stato emesso all'esito dell'attività investigativa, condotta da febbraio 2023 ad agosto 2024 dalla Sezione Operativa della Compagnia di Andria, sotto la direzione della Procura di Trani, che ha permesso di accertare l'utilizzo di telefoni cellulari da parte di soggetti ristretti in quel momento presso la Casa circondariale di Trani, volto ad impartire ordini e direttive a soggetti operanti sul territorio di Canosa di Puglia, per la gestione del traffico di stupefacenti e l'organizzazione di azioni di fuoco nei confronti di gruppi criminali contrapposti.La successiva attività investigativa effettuata attraverso:È stato possibile altresì:Nel corso dell'indagine, a riscontro dell'attività delittuosa documentata, si è proceduto ad eseguire:Per 7 degli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere; 4 degli indagati sono stati collocati agli arresti domiciliari.