Mensa scolastica, Forza Italia: «Bambini esclusi, ci attiveremo in ogni sede»

«I bambini non devono essere discriminati per nessuna ragione al mondo. Ed è per questo che ci mobiliteremo, in ogni sede politica ed istituzionale, affinché si chiuda una pagina deprecabile che vede i più piccoli discriminati nelle scuole, costretti a guardare i compagni mentre mangiano o che vengono addirittura allontanati se i genitori risultano in qualche modo inadempienti». Lo dichiara Luca Volpe, dirigente pugliese di Forza Italia.«Il tema - aggiunge - è stato analizzato da Save The Children con un rapporto di monitoraggio chiamato "(Non) Tutti a Mensa" del 2018. I dati sono drammatici: in Italia il 50 % degli alunni non ha la possibilità di usufruire della mensa, al Sud la media arriva a picchi anche dell'81,5%, ed in Puglia siamo al 74,1%. Il dramma è che molti Comuni stanno disponendo la sospensione del servizio mensa ai bambini i cui genitori non sono in regola con i pagamenti. Eppure, i bambini non hanno alcuna colpa e questa è una vera barbarie in contrasto con quanto previsto anche dalla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia, che stabilisce che non debbano esservi distinzioni "di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza».«Per noi -conclude Volpe - sarà una battaglia di civiltà e riteniamo, sin d'ora, di diffidare ogni Comune dal reiterare condotte in spregio ai diritti fondamentali dei bambini e, invece, ad adoperarsi al recupero coattivo delle somme presso i genitori inadempienti coinvolgendo, se necessario, i servizi sociali e informando il competente Tribunale per i Minorenni».