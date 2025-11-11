Mente e corpo: in biblioteca "G.Bovio" a Trani un incontro sul benessere psicofisico

Nella serata di ieri, Presso la biblioteca "Giovanni Bovio" di Trani, si è tenuto un'interessante incontro sulla salute mentale e fisica. L'evento è stato patrocinato dal Comune di Trani e organizzato dal Centro Italiano Femminile (CIF) di Trani rappresentato dalla professoressa Rosaria Pestillo, docente di religione presso la scuola "Mons. Petronelli" con magistero in scienze religiose.A parlare di sinergia e benessere, come cita il sottotitolo dell'evento, sono state due professioniste di alto livello: la dottoressa Porzia Quagliarella, teologa e psicoterapeuta e la dottoressa Annamaria Pasquadibisceglie, biologa nutrizionista e specialista in genetica medica. Negli ultimi anni, infatti, si sono moltiplicati gli studi sulla stretta correlazione che vi è tra la salute mentale e quella fisica. Questa sinergia tra mente e corpo può essere, in molti casi, la svolta per una guarigione da malattie fisiche."Le tensioni che viviamo, sia al livello generale – si veda ciò che sta accadendo nel mondo – sia al livello interno, perché ciascuno di noi non vive decontestualizzato - ci portano a vivere un dolore, una sofferenza e una tensione che, inevitabilmente si ripercuote anche sul fisico" – afferma la dottoressa Quagliarella. La professionista, infatti, grazie alla sua esperienza che coniuga la spiritualità alla psicologia, ha maturato la consapevolezza che il corpo e lo spirito sono strettamente connessi e che il giusto equilibrio nella mente e nel corpo possono garantire un benessere totale della persona. Questo – afferma ancora la dottoressa Quagliarella – è particolarmente sentito da chi è credente.Dal punto di vista psicologico l'ansia e lo stress fanno ammalare fisicamente; "quando ci si chiede come sia possibile che un genitore dimentichi in auto suo figlio, la risposta si deve trovare nella situazione di stress che sta vivendo la persona in quel momento, tale da far sì che la mente elimini tutto ciò per cui c'è un impegno" – conclude la teologa."Oggi non è più possibile scindere la cura del corpo da quella della mente" sostiene la dottoressa Pasquadibisceglie; "la mente, infatti, ha bisogno di alcuni micronutrienti fondamentali per il corpo." La dottoressa ha poi ricordato la stretta correlazione fra lo squilibrio del microbiota intestinale e l'insorgenza di alcune malattie mentali come l'ansia, la depressione e gli attacchi di panico e altre malattie neurodegenerative come il Parkinson. La dottoressa è partita dalla sua esperienza personale con il tumore e, mettendo insieme i suoi studi sulla fecondazione, ha cominciato a ricercare la causa che porta le cellule ad ammalarsi. La sua conclusione è che la salute si gioca al livello cellulare.Per arginare questo problema bisogna cambiare stile di vita; "noi ci ammaliamo per la carenza di micronutrienti, essenziali per mente; oggi si consuma cibo che è vuoto e che non ci nutre, e la conseguenza è la malattia. Inoltre, l'alimentazione deve essere personalizzata. La nuova medicina si deve discostare dal tradizionale approccio che si è tenuto per troppi anni, perché l'alimentazione" – ricorda la dottoressa Pasquadibisceglie – "può essere medicina oppure veleno.