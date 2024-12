Mercatino di Natale in piazza della Repubblica nel giorno dell’Immacolata

Come da tradizione, l'8 dicembre solitamente le nostre città e le nostre case vedono spuntare alberi di Natale e decorazioni natalizie. Quest'anno, nel il giorno in cui si festeggia l'Immacolata Concezione, è stato organizzato un mercatino di Natale che avrà luogo in Piazza della Repubblica dalle ore 7:00 del mattino alle ore 22:00. Il mercatino, per il suo alto valore culturale e tradizionale ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Trani. La cittadinanza è invitata.