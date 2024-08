Merra: «Impianti sportivi inagibili, perché tanta fretta di bandire una gara pubblica?»

«Dopo i fari allo stadio, l'attenzione si sposta sull'inizio del campionato di calcio. I dubbi di Azione Trani aumentano dopo il comunicato della Soccer Trani. Chiediamo ancora una volta, come mai tanta fretta nel bandire una gara pubblica per gli impianti sportivi, visto l'inagibilità degli stessi? Perché tanta fretta, visto che la società che ad oggi risulta vincitrice della gestione dello stadio Lapi è costretta a disputare le prime partite allo stadio Poli di Molfetta? Delle due l'una!La stessa Soccer dichiara l'indisponibilità del Comune di Trani, quindi la poca trasparenza di chi aveva con ferocia sventolato la correttezza della procedura di gara! Azione Trani per verità dei fatti, oggi conclamati sulla stampa, chiede al dirigente e al segretario generale di annullare il bando sugli impianti sportivi, per la poca chiarezza. Infine mi viene spontaneo chiedere come mai la Soccer non mostra alcuna rimostranza in merito? Vincono la gestione dello stadio ma pagano circa 1600 euro per giocare in un campo sportivo limitrofo».