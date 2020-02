Meteo, allerta Arancione: Villa comunale, Cimitero e Villa Bini resteranno chiusi

Il Comune dispone la chiusura per ragioni di sicurezza

È ancora allerta Meteo Arancione per vento forte e mareggiate dalle ore 9 di oggi, 6 febbraio, e per le successive 15 ore. Per questo il Comune di Trani ha disposto la chiusura del Cimitero, della Villa comunale e di Villa Bini.Evento previsto: Persistenza di venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte o locale tempesta sui settori costieri. Si prevedono inoltre forti mareggiate su tutte le coste esposte