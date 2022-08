Meteo, confermato l'arrivo di piogge e temporali

Il vortice di bassa pressione che in questi ultimi giorni ha portato forte maltempo sull'Italia tornerà a influenzare parte del nostro territorio, ed in particolare la fascia centrale della Puglia, a inizio settimana. Un nuovo peggioramento delle condizioni meteo si configura già a partire dalla mattinata di lunedì 22 agosto ma - secondo i modelli matematici - la giornata peggiore potrebbe essere quella di martedì con la possibilità di rovesci e temporali più diffusi e localmente forti nel pomeriggio con grandine.La situazione tenderebbe a migliorare mercoledì ma solo in minima parte. Le temperature sembrano destinate a restare fresche e sotto i valori medi del periodo. La ventilazione di base sarà dai quadranti settentrionali, anche tesa: tuttavia venti molto forti potranno svilupparsi durante i temporali.