Metroman canta la sua "Soffro lo stress" sul porto:ed è boom di visualizzazioni sui social

Gira l'Italia cantando con cassa e microfono, e dopo le esibizioni nelle metropolitane di Roma e Milano, ha cominciato a cantare per strada fra la gente: un animo allegro quello di "Metroman" (all'anagrafe Nicolò Modica), di professione "cantante in mezzo alla gente", che ieri ha fatto...tappa a Trani con il suo zaino a forma di cassa, la sua maglietta nera e gli occhiali da sole in piena notte, con cappellino da besball. Fra una "Felicità" ed un "Soffro lo stress" e gruppetti di ragazzini a farsi selfie sorridenti, Metroman ha divertito i passanti a ritmo di musica, e chissà se anche i suoi 32mila followers di Instagram.