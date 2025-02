“Mettendosi in gioco… si impara”: avviati i progetti di formazione in lingua inglese all’Istituto comprensivo di Trani

A partire dal 14 gennaio.l'Istituto Comprensivo "Rocca-Bovio-Palumbo- D'Annunzio" di Trani ha avviato due progetti di formazione di livello base di lingua inglese, rientranti nell'ampia progettualità del PNRR, rivolti alle classi prime della Scuola Primaria e ai cinquenni della Scuola dell'infanzia.L'Istituto sposa la visione di una scuola aperta al mondo, in cui gli studenti sin dalla tenera età comprendono la bellezza e l'importanza di confrontarsi con altre realtà linguistiche. L'intento è quello di offrire percorsi di apprendimento in una nuova ottica verticale; a partire dalla scuola dell'infanzia, gli alunni vengono accompagnati nel loro percorso di crescita per comprendere l'importanza della conoscenza della lingua straniera.I docenti della Scuola Secondaria, prof.ssa A. Di Bisceglie e prof. A. Scafarella, con l'ausilio delle insegnanti tutor, le maestre Brullo e Di Toma, metteranno in atto una didattica ludico - laboratoriale per favorire un approccio sereno e naturale alla lingua inglese. Inoltre, lo svolgimento delle attività in un luogo, la Scuola, a loro familiare contribuirà ad accrescere il senso di appartenenza ad un'unica, grande comunità di cui essere piccoli protagonisti.Un ringraziamento sentito, come sempre, va al Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Cassanelli, che credendo fermamente nell'importanza della dimensione linguistica, sostiene tutte le attività che contribuiscono alla promozione della cittadinanza europea e alla consapevolezza di essere cittadini del mondo.