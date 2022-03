"Mi piace un sacco": il Comune candida progetti all'avviso Ministero della Transizione Ecologica

"Mi piace un sacco" con distributori automatici dei sacchi per la raccolta differenziata, attivazione di sistemi informatici verso una tariffazione puntuale, innovazione del sistema di raccolta del vetro ed ecocompattatori: sono i punti cardine del progetto "Da rifiuto a risorsa", che l'amministrazione comunale intende candidare all'avviso pubblico su interventi finalizzati al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. In realtà sono diverse proposte progettuali di fornitura e servizi in un unico livello, alle quali si aggiungono la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta e la realizzazione di Centro del Riuso in contrada "Gesù Maria", per un importo complessivo di €. 2.449.530,00 (spesa tutta ammissibile) candidandoli all'avviso M2C 1.1. I 1.1 linea di intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" emesso dal Ministro della Transizione Ecologica.Quest'ultimo infatti ha dato avvio alle procedure di finanziamento di interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani, stabilendo la complessiva somma di € 1.5 miliardi, e con un decreto ministeriale ha stabilito la ripartizione delle somme disponibili per alcune linee di Intervento: in particolare il Comune di Trani intende candidare questi progetti su quella del "miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" dove sono state rese disponibili risorse economiche pari a € 600 milioni.