Microcriminalità e bullismo in citta, una proposta di Angela Bartucci (Solo con Trani Futura)

Angela Bartucci, quale responsabile delle attività produttive e delle politiche sociali del movimento "Solo con Trani futura", si è fatta promotrice di una richiesta volta a ripristinare gli istituti adibiti a luogo di doposcuola, attività estive e assistenza alle famiglie in difficoltà.La proposta, come spiega la referente, si è resa necessaria per "tentare di arginare i frequenti episodi di microcriminalità e di disturbo della quiete pubblica che negli ultimi tempi hanno colpito la nostra città".Questo momento di difficoltà, sottolinea la Bartucci, richiede un maggior contributo da parte delle istituzioni volto a combattere il fenomeno della microcriminalità e del bullismo che, anche a causa della chiusura delle scuole, sta prendendo sempre più piede nelle nostre strade.