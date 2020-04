Misure per il contenimento del virus, oltre 50mila i cittadini della Bat controllati​                        

Supera quotail dato dei cittadini della provincia di Barletta Andria Trani controllati dalle Forze di Polizia dall'inizio dell'emergenza epidemiologica nell'ambito delle verifiche sul rispetto delle misure del Governo per il contenimento Coronavirus.Nella giornata di ieri, giovedì 16 aprile, isono statiper il mancato rispetto delle predette misure governative, mentre glisono stati. Complessivamente, dunque, dall'11 marzo scorso lesalgono a; lesono, mentre; leai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 19/2020, sono invece, invece, la(art. 4, commi 6 e 7 D.L. 19/2020); a questi numeri si aggiungonoGli, conper violazione dell'art. 650 del Codice Penale e. I controlli delle Forze di Polizia, con la collaborazione delle Polizie Locali ed il coordinamento della Prefettura, proseguiranno rigorosamente anche nei prossimi giorni, per i quali permangono ferme le misure di contenimento dettate dal Governo che impongono come noto di evitare spostamenti non giustificati da stretta necessità o da comprovate esigenze di lavoro.Si rinnova dunque l'invito a tutti i cittadini alla scrupolosa osservanza delle misure in vigore, anche al fine di permettere in piena sicurezza l'avvio del percorso di ripresa in vista della fine dell'emergenza in corso.