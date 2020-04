Misure per il contenimento del virus, oltre 56mila persone controllate

Crescono ancora i numeri dei controlli delle Forze di Polizia, nel territorio della provincia di Barletta Andria Trani, per il rispetto delle misure del Governo per il contenimento dell'emergenza epidemiologica. Dall'11 marzo scorso, infatti, lesono; le, mentrequelle; leai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 19/2020, sono, invece, la(art. 4, commi 6 e 7 D.L. 19/2020); a questi numeri si aggiungonoGlicomplessivamentesono, conper violazione dell'art. 650 del Codice Penale e. I controlli delle Forze di Polizia, con la collaborazione delle Polizie Locali ed il coordinamento della Prefettura, saranno ulteriormente intensificati nei prossimi giorni, in vista dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio, come già avvenuto in occasione delle Festività Pasquali. Sarà pertanto ulteriormente potenziata la vigilanza sull'intero territorio, con posti di blocco, strumenti di sorveglianza aerea, droni ed elicotteri, ed una serrata presenza della Polizia Stradale lungo il tratto autostradale che attraversa il territorio di questa provincia, presso i caselli dell'autostrada, e sulle direttrici che conducono ai principali luoghi e mete di svago della provincia.E' pertanto severamente vietato ogni spostamento ingiustificato, a cominciare da eventuali gite fuori porta, esodi, trasferimenti in seconde case o ricongiungimenti familiari improvvisi e non sorretti da alcuna valida giustificazione. Per il 25 aprile, 75° anniversario della Liberazione, in considerazione della vigenza dei provvedimenti restrittivi legati all'emergenza sanitaria in atto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha escluso la possibilità che siano organizzate cerimonie da parte dei Prefetti sul territorio, prevedendo in via eccezionale che eventuali iniziative territoriali o locali, da realizzarsi mediante la sola deposizione di corone presso i monumenti ai caduti, avvengano alla presenza esclusiva della Autorità deponente, eventualmente con un rappresentante delle associazioni partigiane e combattentistiche, senza il coinvolgimento di altre autorità o formazioni militari e comunque senza forme di assembramento o di raggruppamenti della popolazione.Intanto, come preannunciato all'esito della riunione del Tavolo dedicato al credito, è stato pubblicato sul sito web della Prefettura una apposita Sezione "Bank" che permette alle imprese di segnalare alla Prefettura, per la successiva trasmissione all'ABI Puglia, eventuali criticità nell'ambito delle procedure di accesso alle misure di sostegno previste dal decreto Liquidità connesse alla emergenza coronavirus.