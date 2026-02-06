Mobilità e Quartiere Stadio: una proposta per ricucire il tessuto urbano di Trani
Politica

Mobilità e Quartiere Stadio, l'istanza del Consigliere Michele Centrone: una proposta per ricucire il tessuto urbano di Trani

Dalla zona Stadio all'area ex Lapietra, la richiesta per recuperare il sottopasso di via delle Forze Armate e favorire la mobilità dolce

Trani - venerdì 6 febbraio 2026
La soppressione dei passaggi a livello ha certamente segnato una svolta per la viabilità di Trani, ma ha anche lasciato ferite aperte nella mobilità quotidiana di interi quartieri. In particolare, i residenti della zona Stadio e di via De Robertis si trovano oggi a fare i conti con percorsi più lunghi e una sicurezza stradale spesso precaria per pedoni e ciclisti.

In questo contesto si inserisce la proposta formale avanzata dal Consigliere Comunale Michele Centrone, LFP (Lista Filiberto Palumbo) indirizzata ai vertici di Palazzo di Città. L'iniziativa muove da un'intuizione pragmatica: integrare i lavori attualmente in corso in via Giovanni Falcone (opere a scomputo oneri realizzate da privati) con un'estensione strategica di poche decine di metri.

Il cuore del progetto è il recupero di un passaggio esistente sotto il ponte di via Delle Forze Armate, oggi abbandonato, per creare un corridoio ciclopedonale protetto fino all'area ex Lapietra. Si tratterebbe di una "ricucitura" urbana capace di incentivare la mobilità sostenibile in un'area ad alta densità commerciale, riducendo la dipendenza dall'auto per gli spostamenti di prossimità. Di seguito, pubblichiamo il testo integrale della proposta che chiama l'Amministrazione e l'Ufficio Tecnico a una valutazione di fattibilità tecnico-economica.

L'istanza del Consigliere Michele Centrone
Al Sindaco di Trani Avv. Amedeo Bottaro
  • Al Presidente del Consiglio Avv. Giacomo Marinaro
  • All'Assessore Lavori Pubblici Avv. Fabrizio Ferrante
  • All'Ufficio Tecnico competente
  • Al Comando di Polizia Locale
Oggetto: Proposta di realizzazione di una pista ciclopedonale

Il sottoscritto Michele Centrone Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
  • con la soppressione del passaggio a livello di via Corato ha creato grossi disagi di mobilità per i residenti del quartiere stadio e zona via De Robertis;
  • l'area ex Lapietra, con la presenza di diverse attività commerciali, rappresenta un punto di forte attrazione quotidiana per residenti;
  • la zona è attualmente interessata da importanti criticità in termini di sicurezza stradale, per ciclisti e pedoni;
  • la mobilità sostenibile costituisce un obiettivo prioritario delle politiche comunali, anche in coerenza con le linee guida regionali, nazionali ed europee;
CONSIDERATO CHE
  • la realizzazione di una pista ciclopedonale favorirebbe spostamenti sicuri e alternativi all'uso dell'automobile;
  • un collegamento ciclopedonale realizzabile da via Giovanni Falcone con arrivo all'area ex Lapietra (Despar) consentirebbe una migliore integrazione con percorsi ciclabili già presenti o programmati;
  • è in fase di realizzazione da parte di un imprenditore privato a scomputo degli oneri di urbanizzazione una pista ciclabile ed area attrezzata a verde in via Giovanni Falcone;
  • pensare una estensione del tracciato di poche decine di metri, sino all'area ex La Pietra (Despar) valorizzerebbe l'opera in esecuzione amplificandone i benefici in favore della cittadinanza;
  • interventi di questo tipo producono benefici in termini di sicurezza, qualità urbana, riduzione dell'inquinamento e valorizzazione del territorio;
PROPONE
di avviare uno studio di fattibilità tecnico–economica finalizzato alla realizzazione di una pista ciclopedonale che parta dall'area attrezzata a verde di via Falcone all'area ex Lapietra, costeggiando la Ferrovia e passando sotto il ponte di via Delle Forze Armate, sfruttando un passaggio esistente ma oggi in stato di abbandono, prevedendo anche un eventuale prolungamento fino a via De Robertis (Villa Bini). Valutando in particolare il coinvolgimento dei soggetti interessati (commercianti, residenti, associazioni) in un'ottica di condivisione e partecipazione. Si chiede pertanto al Sindaco e agli Uffici preposti di valutare la presente proposta e di riferire al Consiglio Comunale in merito agli esiti delle verifiche tecniche e amministrative. Confidando in un positivo riscontro, si porgono cordiali saluti. Il Consigliere Comunale Michele Centrone Lista LPS
  • Comune di Trani
