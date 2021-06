Moda e Sostenibilità: scenari per il "fashion" in un incontro organizzato dal Rotary di Trani

"Designers For the Planet - Moda e sostenibilità" è il tema dell'incontro che si terrà questa sera alle 20.30 allo Sporting club, promosso dal Rotary Club di Trani, di cui è presidente la prof.ssaAngela Tannoia, in interclub con i Rotary di Andria castelli Svevi, Barletta, canosa di Puglia, Valle dell'Ofanto ed in collaborazione con la Maria del Porto e I Dialoghi di Trani.Una conversazione sui possibili scenari di sostenibilità anche per il settore "fashion". Ospiti della serata saranno l'imprenditore della moda Beppe Nugnes, il giornalista e scrittore di moda Tony Di Corcia, e Federico Galli project manager ShoppingMap.