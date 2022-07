Modello di buone prassi pubbliche: alla "Bovio" visita di bibliotecari in mobilità transnazionale

Dirigenti della biblioteca nazionale polacca di Lodz in visita in questi giorni in Puglia con il coordinamento dell'Ifor Pmi Prometeo Puglia Ets, organismo formativo accreditato dalla Regione Puglia per le attività di orientamento e formazione professionale. Prima tappa della delegazione polacca, la prestigiosa biblioteca comunale di Trani Giovanni Bovio, storico scrigno di saperi (152 anni di vita) recentemente rinnovata nei suoi ambienti a fronte di un potenziamento dei servizi resi possibili grazie ad un finanziamento regionale di oltre 1 milione di euro ottenuto dal Comune di Trani nell'ambito del bando Community Library, con il quale l'Ente si è classificato tra i primi in Puglia.La visita ha permesso di far apprezzare non soltanto gli ambienti della biblioteca tranese ma soprattutto i servizi resi dalla Bovio, l'organizzazione ed il funzionamento delle attività offerte all'utenza. La visita si inserisce nell'ambito del programma di "Mobilità transnazionale del Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Sviluppo dell'Educazione alla Conoscenza" – "Moderni e mobili – bibliotecari del 21° secolo" di cui la biblioteca di Lodz è Ente attuatore.La responsabile della biblioteca, Daniela Pellegrino, commenta così l'esperienza vissuta: "Le esperienze dirette di conoscenza di buone pratiche di attività della Pubblica Amministrazione, specie tra paesi di nazionalità diverse, favoriscono il confronto tra sistemi applicati e metodologie di lavoro non diversamente acquisibili. La comunità europea, ad esempio attraverso il programma Erasmus Plus, offre la possibilità di attuare questo genere di scambi che andrebbero maggiormente promossi con la stessa frequenza dell'aggiornamento professionale. Il confronto, lo scambio di idee, la conoscenza passa anche attraverso la diretta esperienza sul campo. Interpreto il pensiero dell'amministrazione nell'esprimere soddisfazione per l'individuazione della Bovio come modello di buona pratica sul territorio pugliese".L'iniziativa rientra in un progetto che prevede la mobilità transnazionale dei pubblici dirigenti, dei funzionari e dei collaboratori della biblioteca civica di Lodz, che possono apprendere le specificità del lavoro nelle biblioteche in Italia, Spagna, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Slovacchia e Repubblica Ceca. Sul territorio di Puglia, le città individuate sono state Trani, Bari e Monopoli. A Bari è stata visitata la biblioteca del consiglio regionale "Teca del Mediterraneo" mentre a Monopoli la visita ha riguardato la biblioteca comunale "Rendella" che come Trani ha potuto rinnovarsi grazie al finanziamento di Community Library.