Momenti di tensione in via Sant’Annibale Maria di Francia: intervento per TSO blocca la circolazione

Mattinata movimentata quella di oggi in via Sant'Annibale Maria di Francia, dove si è reso necessario l'intervento congiunto di 118, Polizia Locale e Polizia di Stato per l'esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio ai danni di un residente.L'operazione, delicata e complessa, ha richiesto la chiusura temporanea della strada al traffico, provocando disagi alla viabilità in tutta la zona e attirando l'attenzione di residenti e passanti: molti i curiosi sono accorsi sul posto per capire cosa stesse accadendo. Al momento non sono noti altri dettagli sull'operazione che al momento è ancora in corso di svolgimento.