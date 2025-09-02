Polizia
Momenti di tensione in via Sant’Annibale Maria di Francia: intervento per TSO blocca la circolazione

Operazione congiunta di 118, Polizia di Stato e locale

Trani - martedì 2 settembre 2025 11.08
Mattinata movimentata quella di oggi in via Sant'Annibale Maria di Francia, dove si è reso necessario l'intervento congiunto di 118, Polizia Locale e Polizia di Stato per l'esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio ai danni di un residente.

L'operazione, delicata e complessa, ha richiesto la chiusura temporanea della strada al traffico, provocando disagi alla viabilità in tutta la zona e attirando l'attenzione di residenti e passanti: molti i curiosi sono accorsi sul posto per capire cosa stesse accadendo. Al momento non sono noti altri dettagli sull'operazione che al momento è ancora in corso di svolgimento.
