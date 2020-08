Monastero di Colonna, realizzata la passerella in legno per i bagnanti

Un corridoio pedonale accessibile a tutti attraversa l'intero perimetro del Monastero di Colonna. È l'ultima iniziativa realizzata dal disco bar in piazza Marina di Colonna e autorizzata dal Comune di Trani, rientrante nel progetto di riqualificazione di quel tratto di costa portato avanti in maniera eccellente dai gestori negli ultimi anni.La passerella in legno renderà il passaggio sulla costa più agevole e maggiormente sicuro per i bagnanti che non dovranno più attraversare il cordolo in cemento che costeggia il muraglione o inciampare tra uno scoglio e l'altro per raggiungere la costa.L'iniziativa si è resa anche necessaria anche per ampliare lo spazio del locale e quindi consentire ai frequentatori del locale di poter sorseggiare il proprio cocktail in maniera più sicura anche in termini di prevenzione del contagio da Coronavirus.La passerella a corredo del locale, per anni abbandonato e in preda al degrado, restituisce dignità e vita in uno dei tratti più affascinanti della costa tranese.