Monopattini Elettrici, stamani controlli mirati della Polizia Locale: sicurezza e prudenza al centro dell'attività

Requisiti per il Conducente : età minima: 14 anni, è sempre obbligatorio indossare il casco, indipendentemente dall'età. Giubbotto catarifrangente: Obbligatorio dopo il tramonto o in condizioni di scarsa visibilità.

Dove si Può Circolare : la circolazione è permessa solo su strade urbane con limite di velocità pari o inferiore a 50 km/h e su piste ciclabili. È proibito circolare su strade extraurbane, sui marciapiedi e nelle aree pedonali (salvo diversa e specifica segnalazione).

Obblighi Amministrativi : è obbligatoria una targa, simile a quella dei ciclomotori. Assicurazione RCA: È obbligatoria la stipula di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. È richiesta la registrazione del monopattino presso le autorità competenti.

Sanzioni Previste: le infrazioni al Codice della Strada comportano diverse sanzioni economiche, mancanza di targa o assicurazione la multa da €100 a €400; violazioni tecniche (es. mancanza di luci, frecce)la multa da €200 a €800; la guida senza casco, la multa da €50 a €250 mentre la sosta irregolare su marciapiedi comporta una multa da €41 a €168.

Sebbene i monopattini elettrici rappresentino una soluzione di mobilità agile ed ecologica, la loro conduzione richiede la massima prudenza, la mancanza di carrozzeria protettiva, la velocità che possono raggiungere e la loro maneggevolezza li rendono potenzialmente pericolosi in caso di collisione o caduta. Per questo la Polizia Locale di Trani ha avviato stamani sul territorio comunale una serie di controlli mirati sull'utilizzo dei monopattini elettrici. Questa iniziativa, che non nasce a carattere solo sanzionatorio , rientra in un più ampio atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, volto a migliorare la sicurezza stradale e promuovere un uso consapevole di questi mezzi di micromobilità, sempre più presenti sulle nostre strade.L'Assessora alla Polizia Locale, Avv.da noi interpellata, ha commentato l'attività sottolineando l'importanza di un approccio prevalentemente educativo nei confronti di chi viene fermato. "Non si tratta di una caccia alle streghe, - ha dichiarato l'Assessora - ma di un'opportunità per sensibilizzare i cittadini, in particolare i più giovani, sulle regole da rispettare e sui pericoli connessi all'uso improprio dei monopattini. Vogliamo che tutti comprendano che la sicurezza stradale è una responsabilità collettiva."I dati recenti sugli incidenti stradali confermano questa preoccupazione. A livello nazionale, nel 2023, gli incidenti che hanno coinvolto monopattini elettrici sono aumentati a 3.365 (erano 2.929 nel 2022), con un aumento dei feriti a 3.195 (da 2.787) e, purtroppo, un incremento delle vittime, passate da 16 nel 2022 a 21 nel 2023. Concentrandoci sulla Puglia, le statistiche evidenziano un incremento generale delle vittime della strada nel 2022, con un aumento di 19 vittime rispetto all'anno precedente. Più nello specifico, in Puglia si è registrato un aumento degli incidenti con monopattini elettrici: nel 2024 sono stati 289, con un incremento del 36,9% rispetto all'anno precedente., quindi, non sono solo un'azione repressiva, ma sono un invito alla consapevolezza. L'obiettivo è educare gli utenti a rispettare le norme del Codice della Strada per prevenire incidenti e garantire una convivenza sicura tra tutti gli utenti della strada. L'uso dei monopattini elettrici è regolato da una serie di norme introdotte nel nuovo Codice della Strada per garantire maggiore sicurezza e ordine urbano.L'Assessora Di Lernia, l'Amministrazione Comunale tutta, in sinergia con il Comandante della Polizia Localerinnovano l'appello a un uso responsabile e consapevole dei monopattini elettrici. Ricordare e rispettare le norme non è solo un obbligo legale, ma un gesto di civiltà e rispetto verso sé stessi e gli altri utenti della strada. Solo attraverso un impegno collettivo, fondato sulla conoscenza delle regole e sulla prudenza, potremo garantire che i monopattini elettrici rimangano una risorsa per la mobilità urbana, senza trasformarsi in una fonte di rischio. La sicurezza sulle nostre strade dipende dalla collaborazione di ciascuno: "Per questo - ha detto la- invitiamo i cittadini a prendere contatto con la Polizia Locale per maggiori informazioni sulle normative vigenti e sulle buone pratiche per un uso sicuro dei del mezzo".