Mons. D'Ascenzo incontra i giovani: al Liceo "Vecchi" il suo messaggio augurale

Un incontro che ha suscitato emozioni sincere quello avvenuto questa mattina nella sede del Liceo "Vecchi", dove l'arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo, accogliendo generosamente l'invito della dirigente, prof.ssa Angela Tannoia, ha incontrato la comunità scolastica per un messaggio augurale in vista delle imminenti celebrazioni natalizie. Tutti gli studenti con i professori, in auditorium o in streaming dalle loro aule hanno avuto, nel pieno rispetto delle misure anticovid, l'opportunità di ascoltare mons. D'Ascenzo, che già in occasione dell'inizio del corrente anno scolastico aveva inviato un messaggio di serenità e speranza - in un frangente così delicato per la Scuola come quello attuale - ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale tecnico, amministrativo e ausiliario, agli alunni e ai genitori.Sensibile nei confronti del "pianeta" Scuola, a cui riserva particolare attenzione, mons. D'Ascenzo è stato accolto con entusiasmo e grande partecipazione dall'intera Comunità Scolastica del Liceo "Vecchi"; egli infatti guarda ai giovani con profonda fiducia, definendoli "sentinelle" attive, investite del compito precipuo di vigilare per salvaguardare il bene comune.Non si è…sottratto all'incontro e al confronto, tutt'altro, e come egli stesso ha scritto: "Mi dichiaro, come sempre, disponibile ad incontrarvi sul campo di lavoro per stabilire con voi un dialogo fraterno e sincero".Mons. D'ascenzo ha citato il recente Patto formativo sottoscritto con il Prefetto Maurizio Valiante che vede il coinvolgimento e la responsabilità della Comunità di appartenenza: contatto vigile e diretto soprattutto con la Scuola e con i giovani, intesi come "sentinelle" preposte alla difesa e protezione del bene comune. Si è riferito alla "mangiatoia" come cifra connotativa del Natale 2021: il Bambino e quindi il Cristo come cibo che nutre e dono per tutti noi.