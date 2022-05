È morto Onofrio Bottaro, padre del sindaco Amedeo

Notaio in pensione, l’uomo aveva 82 anni

È deceduto nella giornata di sabato 14 maggio Onofrio Bottaro, il padre di Amedeo Bottaro, sindaco di Trani. L'uomo, originario di Napoli, si è spento all'età di 82 anni nella sua casa a Trani.Notaio oramai in pensione, Onofrio Bottaro era arrivato a Trani nei primissimi anni '70, riuscendosi ad affermare come professionista, non solo sul territorio locale.La redazione di Traniviva porge le più sentite condoglianze alla moglie Antonietta, al figlio Amedeo e alla famiglia tutta.