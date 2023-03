Mostra "Fiaccole olimpiche del Coni": pronto anche l'annullo filatelico

In occasione dell'inaugurazione della mostra "Fiaccole Olimpiche" del CONI, Poste Italiane attiverà lunedì 27 marzo, su richiesta della Fondazione S.E.C.A. di Trani (acronimo di Scripturae Evolutio Cum Arte), un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale.Nell'occasione, dalle ore 9.30 alle 16.30, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate al servizio temporaneo di Poste Italiane appositamente allestito presso il Polo Museale Diocesano in Piazza Duomo (accesso su invito).Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Ufficio Postale Bari 1, Sportello Filatelico – Piazza Umberto I, 33/A – 70121 Bari. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html