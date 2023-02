Motociclista di origine tranese muore in un incidente in Piemonte

Nicola Lorusso era residente a Fossano in provincia di Cuneo ma le sue origini erano tranesi: è morto dopo che si è scontrato con un'auto nel pomeriggio di oggi lungo la statale 231.Dopo il violentissimo urto il motociclista è stato sbalzato in un campo dalla carreggiata. Sul posto è intervenuto un mezzo del 118 ma inutili sono stati tutti i tentativi di rianimare l'uomo.Sul posto sono giunte anche una pattuglia dei Carabinieri e un mezzo dei vigili del fuoco che hanno chiuso il tratto della statale al transito per le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente.La donna alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente è sotto shock per quanto avvenuto ed è pertanto stata affidata alle cure dei medici. Pare che questo tratto di strada sia tristemente noto per la frequenza con la quale avvengono gravi incidenti.