"Multe morali" agli automobilisti indisciplinati: i mini vigili e il progetto "Pedibus - carovane verdi"

"Multe morali" agli automobilisti indisciplinati, alle regola infrante da adulti…poco attenti: si è svolta questa mattina la giornata dedicata al progetto regionale "Pedibus – carovane verdi", tenuta nella nostra città con il 2 Circolo Didattico Mons Petronelli di cui è dirigente scolastico la prof.ssa Giuseppina Tota.In…campo i piccoli vigili armati di taccuino per elevare "multe morali", accompagnati dagli agenti della Polizia Locale: auto sugli scivoli, in divieto di sosta, con le ruote sui marciapiedi, nulla è sfuggito ai mini controllori."I nostri mini vigili – ha commentato l'assessore alla Polizia locale, Cecilia Di Lernia - in un percorso condiviso che è un percorso di crescita e tutela. Avere un'idea di citta, tutelare la bellezza, sentirsi cittadini attivi … e ripartiamo da loro e dalla fermezza con cui hanno elevato "multe morali", fieri delle conoscenze acquisite e consapevoli delle violazioni commesse. Loro possono più di tutti noi!! Noi impariamo da loro che rappresentano la parte più bella e consapevole del "nostro servizio … la linea dell'arco che essi formano".Imparare ad essere cittadine e cittadini consapevoli delle regole sin da piccoli, a fianco delle Istituzioni tutte."Questo il significato più profondo del progetto – ha aggiunto l'assessore alle Culture, Francesca Zitoli – e durante il percorso i nostri piccoli cittadini e piccole cittadine hanno appreso sul campo quali sono state le regole infrante da parte di adulti poco attenti, e, spesso con il genuino entusiasmo che li contraddistingue, hanno aiutato i nostri vigili ad intervenire per ripristinare la legalità. Momenti come questi ricaricano gli animi perché infondono sempre più fiducia nel futuro che è nelle nostre mani, come docenti, come amministratori, come cittadini consapevoli".