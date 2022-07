Musica alta fino all'alba, notte insonne per i residenti della Trani nord

Una nottata insonne per molti residenti della Trani nord, ma non solo. Sono diverse le lamentele che sono giunte infatti in redazione fin dalle ora prime di questa mattina in merito la musica alta proveniente dai lidi sulla Trani-Barletta, protrattasi fino all'alba. "Sono le 5.30 del mattino e la musica non è ancora stata spenta, è normale?", scrive qualcuno; "La musica era talmente forte tanto da somigliare a quella tipica di un rave party", scrive qualcun altro. Ed ancora: "Non solo a Trani nord, io abito in zona stadio è l'ho sentita". Del resto, con l'afa di questi giorni è pressochè impossibile dormire con le finestre chiuse. Ma c'è chi assicura che questa situazione si ripresenta ogni fine settimana e che quindi sia giunto il momento di prendere provvedimenti.