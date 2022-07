MVP Wardrobe, la sparkling capsule collection ideata in esclusiva per Nugnes

Un'elegante trama di cristalli, che prende ispirazione dalle reti dei pescatori, caratterizza i capi d'abbigliamento MVP Wardrobe creati in esclusiva per Nugnes.Un gioco di riflessi sofisticati, il colore rosa, nella tonalità tipica della pietra della città di Trani, illumina i quattro capi must-have della capsule collection e si mescola al grigio dei sandali con cristalli preziosi. Quattro item: un top, una gonna, un mini-dress e un paio di sandali tutti made in Puglia, realizzati con materiali e tessuti altamente confortevoli e iper-femminili.Se il tutto accade in una cornice come quella del porto di Trani, con il suo mare, i pescatori, le loro reti e barche d'ordinanza, la creatività poi pensa a tutto il resto. Così è accaduto all'imprenditrice digitale Maria Vittoria Paolillo, fondatrice del brand MVP Wardrobe, durante un incontro con Beppe Nugnes, ceo di Nugnes, luxury multibrand-store situato a Trani presso Palazzo Pugliese.L'idea parte da un viaggio per esplorare nuovi luoghi e paesaggi tipici del sud Italia in una visione che unisce tradizione a innovazione nel suo concetto più alto di evoluzione: partire da radici forti traducendole in capi preziosi e capaci di diventare interpreti di un nuovo linguaggio."Questa capsule collection è il mio omaggio alla città di Trani che mi ha ispirata e incantata con il suo porto e la sua pietra nelle diverse sfumature di colore. Palazzo Pugliese è il contenitore perfetto e massima espressione della moda intesa come luogo di esperienza, oggi anche digitale" – sostiene Maria Vittoria Paolillo. "Con Maria Vittoria prosegue il nostro percorso legato al territorio e alla sua valorizzazione, un incontro di cui siamo molto felici e che prende forma attraverso capi comunicativi dall'alto valore emozionale" - conclude Beppe Nugnes.La capsule collection MVP Wardrobe x Nugnes sarà disponibile a partire dal 13 luglio sui rispettivi canali retail e e-commerce.