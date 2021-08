Nasce "Pugliosità Buono da Vivere"

Da un'idea dinasce Pugliosità , un giornale online che ha l'obiettivo di raccontare il territorio pugliese attraverso le storie dei suoi protagonisti. Un nuovo progetto editoriale nato durante i mesi del lockdown in "rete" dal 23 agosto. Un progetto ambizioso, che vede nella Puglia la protagonista di questo viaggio, un viaggio attorno al bello e al buono di questa terra.Il nome rievoca la Golosità, caratteristica indiscussa dell'essere pugliesi, il payoffrappresenta lo stile di vita, che questa regione regala attraverso i suoi scorci, i suoi sapori e profumi. Direttore responsabile di questo magazine online sarà,, giornalista professionista, tranese d'origine, che oggi vive e lavora a Roma, che mantiene costante il suo legame con la Puglia. Questo progetto, che prima ancora era un sogno riposto in un cassetto, si è concretizzato grazie al supporto e alla valida collaborazione di, da anni impegnata attraverso la propria società nell'organizzazione di eventi e di consulenze nel settore enogastronomico.La redazione di Pugliosità si pregia di avere al proprio interno più di venti elementi, professionisti e giornalisti, che da anni raccontano il Bello e il Buono della Puglia. Dalla giornalista, al veterano della gastronomia e delle tradizioni pugliesi,, il professore, i giornalistiIl Giornale ha sei rubriche:la rubrica di, giornalista tarantina, che avrà il compito di raccontare le storie di successo di donne pugliesi.è la rubrica di, bartender di Bisceglie, che mixerà drink e storie al sapore di "Margarita"., professionista indiscusso del mondo della ristorazione, attraverso la sua rubrica racconterà fatti di vita vissuta.conproporrà una selezione di etichette di vini rigorosamente pugliesi. Poi ledici porteranno a conoscere parole legate ai dialetti pugliesi attraverso il racconto di aneddoti., nota Food Blogger pugliese conallieterà i palati con ricette a base di ingredienti pugliesi.Il viaggio è iniziato, è ora di intraprendere questo percorso fatto di gusti, colori e storie "made in Puglia". Buon Viaggio e buona lettura a tutti.