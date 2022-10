Nasce Solidarity Coin, un progetto contro lo spreco alimentare

Il prossimo 24 ottobre 2022 alle ore 12.00 presso l' IISS Aldo Moro - Trani sito in via Gran Bretagna n.1, sarà presentato "Solidarity Coin", un innovativo progetto voluto dall'Ufficio di Piano Sociale di Zona Trani-Bisceglie per contrastare lo spreco alimentare e il disagio socioeconomico dei cittadini.Oggi la lotta allo spreco si combatte non solo con un consumo sostenibile e un corretto smaltimento dell'eccesso, ma sono fondamentali anche la ridistribuzione, la crescita sociale dei soggetti coinvolti e il reinserimento attivo nella comunità."Solidarity Coin" è una moneta virtuale locale che ha l'obbiettivo di raggiungere questo risultato. Creando un'economia basata sul tempo e sulla capacità, che sono beni immateriali, piuttosto che su beni materiali come il consumo e la materia prima, darà nuove opportunità a chi si trova in costante o momentaneo disagio socioeconomico e rappresenta un potenziamento dei sistemi tradizionali di recupero e distribuzione di aiuti alle famiglie.Il progetto è stato reso possibile da una rete sociale formata da: Ufficio del piano sociale di zona Trani-Bisceglie, i Comuni di Trani e Bisceglie, IISS A.Moro Trani Il Colore degli Anni Odv, Confraternita di Misericordia Trani Onlus, Legambiente Trani, Delfino Blu ODV, Ambulatorio Popolare di Barletta ODV, Buon Samaritano Aps, Università Popolare "Cristo Re", Associazione Tumma' Ets, Caritas Diocesana, AnimaTerrae, Associazione Orizzonti Aps, IISS A.Moro Trani, Terre Solidali Impresa Sociale.