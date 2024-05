Nasce Visit Trani, nuovo punto di riferimento per il settore degli operatori turistici

Sabato 25 maggio 2024 si è tenuta, presso il Palazzo delle Arti Beltrani di Trani, la prima assemblea dell'associazione "VISIT TRANI", una nuova realtà che vede la sua costituzione il 27 marzo proprio nelle sale del Palazzo Beltrani, nata dalla iniziativa di alcuni titolari di strutture ricettive extralberghiere di Trani e che si pone l'ambizione di diventare un punto di riferimento per B&B, Affittacamere, Case vacanza e di tutte le realtà che operano per lo sviluppo turistico del nostro territorio.Il Presidente dell'associazione, Francesco Anzelmo, insieme a tutto il Direttivo e al primo nucleo di oltre trenta associati, guiderà le attività e le iniziative, volte a migliorare il sistema turistico, promuovendo uno sviluppo comune dei servizi connessi e la collaborazione tra le strutture e le istituzioni, creando con esse sinergie durature.L'Associazione, aperta a tutti, si propone di favorire il turismo, la mobilità e l'economia locale attraverso iniziative e progetti di promozione turistica, culturali, educativi e formativi, di divulgazione e promozione di un Turismo responsabile e sostenibile; VISIT TRANI ambisce a coinvolgere sotto la propria rappresentanza, oltre alle strutture ricettive di varia tipologia, anche gli operatori del mondo della ristorazione, degli eventi, dell'intrattenimento e della cultura.Visit Trani gode già del riconoscimento nazionale del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), ed ha già aderito all'AEP (Associazione Extra-alberghiero Puglia), nell'ottica di costituire una rete di attività e collaborazioni a livello regionale e nazionale.Tra le primissime proposte operative, è stato già organizzato un CORSO DI FORMAZIONE per gli operatori del comparto Extralberghiero, che si terrà a Palazzo Beltrani i prossimi 8-9 giugno 2024.Il corso è aperto a tutti gli interessati, anche se non associati. Il programma di formazione prevede due sessioni mattutine di circa QUATTRO ore in cui saranno approfonditi i seguenti argomenti: Normative, regolamenti & sinergie associative Marketing di Prodotto Promozione e Commercializzazione di una struttura extralberghiera.Revenue Management e controllo di gestioneIl corso rientra nel percorso AEP "patentino 2024".Per informazioni sull'Associazione, modalità e costi di adesione e per iscriversi al corso di formazione: Info@visit-trani.it oppure +39 347 804 8452.