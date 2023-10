Natale 2023, indetto concorso sul miglior presepe in casa

Regolamento

E' indetto il concorso presepi al quale sono invitati a partecipare tutti coloro che si vogliono "mettere in gioco" dando sfogo alla propria creatività.Verranno designati, mediante votazione, i vincitori delle seguenti categorie: - presepe più originale; - presepe più artistico; - presepe più spontaneo; i premi consistono in attestati di partecipazioni. L'Associazione Nazionale Lacarvella, a decorrere da giorno 8 al 22 dicembre, da la possibilità di inviare all'indirizzo email lacarvella@yahoo.it allegandoli foto e video.

La quota d'iscrizione è gratuita. Il 5 gennaio 2024 verranno designati i vincitori mediante votazione ed apposita giuria.

Autorizzazioni

Con la presente aderisco al concorso Presepi 2023/2024 indetto dall'Associazione Nazionale Lacarvella. Il sottoscritto si impegna a rispettare il relativo regolamento, che dichiara di aver ricevuto e ben conoscere, rispettando ed accettando, in pieno spirito di fraternità e collaborazione, l'esito delle votazioni che decreteranno i vincitori finali. Si impegna altresì a promuovere la "bellezza" del "fare il Presepe", mettendo a frutto il più possibile le proprie capacità e la propria creatività. Si impegna, infine, a promuovere e creare, sia in ambito Familiare che Parrocchiale e sociale, un ambiente consono ed adatto.AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali comunicati saranno trattati per lo svolgimento delle attività parrocchiali indicate e non saranno in nessun caso comunicati a terzi a fini di lucro o commerciali. In relazione ai dati conferiti sarà possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti sarà necessario rivolgersi al Parroco.DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI: Con la presente autorizzo l'Associazione Lacarvella nella persona del Presidente, a realizzare e ad utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti nome, immagini e voce dei partecipanti, nell'ambito delle proprie attività e per scopi documentativi, formativi od informativi; DICHIARO di essere stato informato che la pubblicazione delle immagini avverrà esclusivamente nell'ambito delle iniziative di informazione e divulgazione dell'Associazione, tramite il sito internet associazione e del sito lacarvella.it e di essere consapevole che la Parrocchia non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione;DICHIARO di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. Trani, 15/09/2023 Approvato dal Consiglio direttivo de Lacarvella La Bellezza del Natale - Concorso presepi in casa o luoghi chiusi La bellezza del natale - presepi in casa.