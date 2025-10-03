Natale 2025 a Trani, avviso per la presentazione di proposte

Il Comune di Trani, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 6 giugno 2025, intende unire l'intera Città in un progetto collettivo e partecipato in occasione del Natale, costruendo, con la collaborazione e creatività di tutti, un calendario di eventi a realizzarsi dall'1 dicembre 2025 fino all'11 gennaio 2026, da inserire nel cartellone denominato "Trani Natale 2025".I soggetti proponenti dovranno compilare e presentare, a pena di irricevibilità, la manifestazione d'interesse all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata protocollo@cert.comune.trani.bt.it o direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente, perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del 30 ottobre 2025.