Natale e solidarietà, due palestre di Trani si trasformano in centri raccolta alimenti per i più bisognosi

La palestra Timeout 1, in via Perrone Capano 5, e la palestra Timeout 2, in via Superga 65, grazie alla collaborazione di Don Mimmo Gramegna, diventano centro di raccolta di alimenti per i più bisognosi in virtù della festività del santo Natale. Salvatore Liso, nonché proprietario di questo noto brand locale, ha voluto sponsorizzare questa iniziativa sia per gli iscritti delle proprie palestra sia per persone che esternamente vogliono contribuire a questo atto di altruismo nei confronti dei più bisognosi. La raccolta terminerà il giorno mercoledì 22 dicembre.