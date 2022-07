Nella biblioteca di Trani Pavel Muratov e il suo "Viaggio in Puglia"

L'Assessorato alle Culture della Città di Trani, in collaborazione con l'Associazione culturale Traninostra, prosegue la ricerca delle testimonianze di viaggiatori stranieri incantati dalla bellezza della nostra città con la presentazione del libro Viaggio in Puglia di Pavel Muratov (ed. UniversItalia, 2021), in programma lunedì 4 luglio alle ore 18.L'autore, scrittore e storico dell'arte russa, innamorato del Rinascimento italiano, compie il suo viaggio in Puglia tra il 4 e il 15 settembre 1924 per ricostruire il significato dei luoghi e sacralizzarne l'esistenza attraverso la scrittura.Sarà presente la curatrice del testo Donatella Di Leo, docente di Lingua russa presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", che dialogando con Angela Di Nanni svelerà l'essenza profonda di questa testimonianza di viaggio. I partecipanti saranno coinvolti dal continuo alternarsi di emozioni affioranti dalle pagine di Muratov, che, grazie a una profonda e ricercata cultura, ci consegna un'immagine unica di Trani e dei luoghi che da sempre rendono affascinante il nostro territorio. L'incontro solleciterà spunti di riflessione di grande attualità.