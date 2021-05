Nella terra della Dama bianca e dei cristalli rosa” dal 4 all'8 giugno

Si svolgerà dal 4 all'8 giugno l'Educational tour "Nella terra della Dama bianca e dei cristalli rosa", un tour alla scoperta della Puglia Imperiale in occasione de "I giorni della Cipolla bianca di Margherita IGP" organizzati dal Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla Bianca di Margherita IG.Il progetto ideato dal Patto Territoriale Nord Barese Ofantino, finanziato dalla Regione Puglia, organizzato e coordinato dall'area turismo del Patto Territoriale nord barese-ofantino in collaborazione con il Comune di Margherita di Savoia (Comune proponente del progetto), ospiterà sul territorio un gruppo di 10 giornalisti di testate nazionali settore turistico ed enogastronomico, abbinando ai momenti visita del patrimonio artistico e naturale anche le esperienze di scoperta delle antiche tradizioni, della cultura locale, conoscenza del patrimonio materiale e immateriale e di quello enogastronomico delle città coinvolte, offrendo agli ospiti uno spaccato reale non solo degli straordinari luoghi e degli eventi che li animano, ma anche dei prodotti e servizi di ospitalità e di accoglienza che la destinazione turistica è in grado di offrire ai propri ospiti, con l'obiettivo di aumentare la competitività della destinazione Puglia sia in Italia che all'estero.Un tour che diventa un viaggio in un'atmosfera suggestiva e carica di emozioni, attraverso l'esperienza diretta di un percorso di natura, arte e cultura.Nel contempo, il tour rappresenta un'importante occasione per far scoprire le bellezze artistiche e architettoniche del nostro territorio: in questo modo si intende far conoscere ai giornalisti partecipanti non solo il patrimonio storico, ma anche dei prodotti e servizi di ospitalità e di accoglienza che la destinazione turistica è in grado di offrire ai propri ospiti. Giornalisti e blogger provenienti dall'Italia e dall'estero veicoleranno la loro esperienza attraverso articoli, blog e social la ricchezza materiale e immateriale di Margherita di Savoia, Trani, Castel del Monte e del territorio circostante."La scelta di dare visibilità al territorio in concomitanza con l'evento de "I giorni della cipolla bianca di Margherita Igp" rientra nell'obiettivo di aumentare la competitività della destinazione Puglia sia in Italia che all'estero fornendo ulteriori motivazioni di viaggio – spiega il direttore del Patto territoriale, dott. Marco Barone - ai fini della destagionalizzazione del turismo e dell'incremento dei flussi nazionali e internazionali, da valorizzare attraverso iniziative di promozione turistico-culturale presso la stampa specializzata e gli operatori della domanda turistica".L' Educational tour "Nella terra della Dama bianca e dei cristalli rosa" partirà da Margherita di Savoia il 4 giugno : fino all'8 giugno sono previste escursioni nella Zona Umida della Salina e sugli arenili con il coinvolgimento del Consorzio degli stabilimenti balneari, percorsi degustativi a cura dei migliori ristoranti locali e dj set, una visita nel centro storico di Trani e di Barletta, una passeggiata al porto fluviale di Margherita, un tour nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia con visita a Castel del Monte, e infine tappa alle Terme di Margherita di Savoia con presentazione dei principali trattamenti benessere. "Cipollina" sulla torta: cooking class di ricette tipiche con la cipolla bianca di Margherita di Savoia, a cura dei ristoratori locali.