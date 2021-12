"Nessun appuntamento disponibile": la Puglia ti vaccina, ma non a Trani

"Nessun appuntamento disponibile": si riferisce alla sede vaccinale di Trani la dicitura che compare sul sito "Puglia Salute" - "La Puglia ti Vaccina", in risposta ai numerosissimi cittadini tranesi che tentano diligentemente di prenotare la terza dose nel Comune di residenza.La Puglia ti vaccina, ma per il momento non a Trani: le segnalazioni che giungono senza sosta in redazione vengono da gente che vuole sottoporsi alla terza dose, vuole seguire le indicazioni delle autorità sanitarie, i consigli dei virologi, vuole sconfiggere il virus, insomma vuole farsi la terza dose del vaccino. E come tutti i bravi cittadini si muniscono di documentazione, attendono il turno mediamente lungo ma non troppo davanti al pc, compilano le varie pagine, cliccano infine su Trani come scelta della città dove recarsi. Ed hanno come risposta: "Nessun appuntamento disponibile".Disponibili con varie date sono invece i siti dei capoluoghi di provincia come Andria e Barletta (naturalmente), quelli di Bisceglie, Canosa, Minervino, Spinazzola, San Ferdinando. Ma di Trani no. "Nessun appuntamento disponibile".