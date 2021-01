Neve, la Protezione Civile dirama un'allerta meteo

Nella giornata di domenica e lunedì potrebbero verificarsi delle nevicate anche sul territorio tranese. La sezione regionale della Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla su tutta la Puglia per rischio neve, dalle 14 di domenica 17 gennaio e per le successive 30 ore, attraverso il bollettino ufficiale numero 17.Sono previste nevicate al di sopra dei 400-600 metri, in calo fino ai 200-400 con locali sconfinamenti a quote inferiori con apporti al suolo deboli.