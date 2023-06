No a tappi e bicchieri rotti, come comportarsi con la raccolta differenziata del vetro

Il vetro va conferito sempre sfuso e mai in buste di plastica o buste di altri materiali. Per il conferimento del vetro (nei giorni previsti dal calendario della raccolta differenziata) vanno utilizzati sempre i contenitori forniti da AMIU S.p.A. All'interno dei contenitori è opportuno inserire soltanto le bottiglie o vasetti di vetro senza buste. La busta con cui eventualmente si trasportano bottiglie o vasetti di vetro non va mai inserita nei contenitori.

Altre regole semplici da seguire: prima di inserire bottiglie o vasetti in vetro va tolto il tappo. I tappi vanno infatti differenziati a parte, in base al materiale di cui sono costituiti. Bottiglie o vasetti in vetro vanno ripuliti di eventuali rifiuti organici, mentre possono essere lasciate le etichette adesive. La ceramica e i bicchieri di cristallo non vanno confusi col vetro. Dunque piatti, tazzine, vassoi, pirofile in ceramica vanno conferiti come frazione non riciclabile. Nel non riciclabile vanno conferiti i piccoli oggetti in cristallo. Anche un solo bicchiere rotto va conferito nel contenitore di rifiuti della frazione non riciclabile e non tra i rifiuti in vetro.

Altri rifiuti come le lampadine o gli specchi che spesso vengono inseriti con il vetro vanno invece conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta presso negli appositi contenitori. Lo stesso vale per lastre di vetro come ad esempio porte interne, finestre rotte o da sostituire.

Per ogni eventuali dubbi invitiamo gli utenti a contattare AMIU S.p.A. chiamando il Numero Verde 800 665155 (attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13), scrivendo a comunicazione@amiutrani.it o attraverso i profili social Facebook ed Instagram AMIU Trani

AMIU S.p.A., a seguito di alcune criticità verificatesi in relazione alla raccolta del vetro data la presenza di frazioni estranee, ricorda alla cittadinanza come comportarsi e quali semplici regole è utile adottare per ottenere una raccolta differenziata di qualità della frazione vetro.