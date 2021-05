"No Mask, no party!" Finita la consumazione metti la mascherina per favore. Non possiamo più permetterci di chiudere".È il messaggio lanciato dalla Confesercenti Provinciale Bat, sedi di Bisceglie, Andria, Barletta e Trani affinché la sicurezza nei locali sia garantita nonostante l'allenamento delle restrizioni.L'associazione di categoria pertanto invita gestori e clientela a rispettare ulteriormente il protocollo anticovid nonostante la campagna vaccinale in corso.Le misure precauzionale rimangono quelle già in uso: le mascherine, il distanziamento sociale e l'igiene delle mani.Si invitano gli esercenti ad esporre la locandina sulle vetrine.La sicurezza al primo posto!