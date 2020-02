Noi A Sinistra per la Puglia incontra la cittadinanza per raccontare l'esperienza in Consiglio regionale

Venerdì 21 Febbraio, alle ore 19.00, presso il Polo Museale di Trani (P.zza Duomo), il gruppo regionale diincontrerà la cittadinanza per raccontare l'esperienza in Consiglio Regionale; a distanza di cinque anni dall'insediamento del governo regionale pugliese, verranno illustrati provvedimenti e i progetti futuri.Interverranno, Presidente della Commissione VI (Politiche comunitarie - Lavoro - Formazione professionale) nonché Consigliere Regionale delegato per il cambiamento climatico,, Assessore Regionale alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale e, capogruppo Noi A Sinistra per la Puglia.Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.