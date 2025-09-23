Nomina scrutatori a Trani. <span>Foto Credits</span>
Nomina scrutatori a Trani, Corraro (Etica&Politica):"Si eviti lo scempio vergognoso"

L'appello al sindaco Bottaro in vista delle Regionali: "Serve un regolamento che garantisca trasparenza e pari opportunità".

Trani - martedì 23 settembre 2025
Ci siamo lasciati all'inizio dell'estate con la Commissione Elettorale del Comune di Trani, presieduta dal Sindaco Avv. Amedeo Bottaro, che all'unanimità nelle ultime consultazioni elettorali aveva compiuto la scelta di nominare e non sorteggiare gli scrutatori. A seguito delle Ns. rimostranze su tale discutibile metodo, il Sindaco e l'Assessore al Patrimonio, condannando il metodo della nomina, assunsero con lo scrivente un impegno ben preciso di "evitare tale scempio vergognoso" per il futuro.

Pertanto, con l'approssimarsi delle Elezioni Regionali previste nel mese di novembre p.v., Noi coerentemente continuiamo a ribadire che la scelta della nomina diretta sia eticamente discutibile, oltre che trascurare l'applicazione di un elemento fondamentale: "l'individuazione degli scrutatori debba essere effettuata in conformità ai principi di imparzialità, trasparenza e pari opportunità". In moltissime città, anche in quelle limitrofe il problema è stato risolto in maniera trasparente e, pertanto, ci auguriamo che anche Trani adotti al più presto possibile un regolamento che tracci i criteri per l'individuazione degli Scrutatori così come, ad esempio, avviene nella città di Bari già da anni. Aspettiamo fiduciosi. Il Presidente di Etica&Politica: Antonio Corraro.
