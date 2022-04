Nomine commissione toponomastica, Lima: «E' opportuno che vi sia il direttore dell'Archivio di Stato di Barletta?»

«Il regolamento per la nomina della commissione toponomastica prevede un membro esterno dell'Archivio di Stato?». Continua a tenere banco polemica sulle nomine della commissione toponomastica e il commissario cittadino di Fdi Raimondo Lima pone una serie d'interrogativi in risposta al Comune.«1) il regolamento del 2000 faceva riferimento all'Archivio di Stato di Trani (non quello di Barletta);2) considerando che c'è il rischio di "scippo" ai danni di Trani (in favore di Barletta) della sede storica dell'Archivio, è opportuno che nella commissione (dall'alto valore culturale, identitario e simbolico) vi sia proprio il direttore barlettano? È altresì opportuna la nomina considerato che l'assessore alla cultura della città di Trani ha preso posizione pubblicamente tanto da impegnarsi per far sì che il consiglio comunale sovrano si esprima in un consiglio monotematico?3) la sede dell'archivio di stato Tranese ha personale da poter delegare per la commissione toponomastica? Per caso il personale in servizio presso l'Archivio Tranese non è degno o all'altezza? L'unico personale in sevizio è composto da percettori del reddito? Se così fosse, l'assessore alla cultura, in un recente convegno su l'Archivio di Stato ha fatto presente che spesso tra i percettori del reddito ci si è trovati dinanzi a chi ha conseguito perfino il dottorato di ricerca. Si può delegare».