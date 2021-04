“Non esistono attività non essenziali”, la protesta silenziosa di un’attività di Trani

"Non esistono attività non essenziali poiché chi le ha aperte ci lavora per vivere. Auguri di buona Pasqua". È chiaro e conciso e non ha bisogno di molte spiegazioni il messaggio lanciato da un'attività in corso Cavour a Trani e che di fatto racchiude il pensiero di tutta la categoria degli esercenti. Esasperato, dopo oltre un anno di chiusure, il titolare dell'esercizio commerciale situato in pieno centro cittadino ha affisso un cartello fuori la vetrina del suo negozio parlando a nome di altri suoi colleghi. Si tratta di una tra le centinaia di attività e aziende cittadine più penalizzate dalle restrizioni, restrizioni che sono costate loro grosse perdite e che hanno messo in ginocchio le loro famiglie.