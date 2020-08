Non indossano la mascherina, esibizione musicale bloccata in via Bari

Sui social la denuncia di Marco Campanale, musicista, che questa mattina, insieme ad altri colleghi si stava esibendo in un locale sito in via Bari a Trani.Verso le ore 12:00 a bloccare l'esibizione è stato l'arrivo di due pattuglie della polizia locale che hanno contestato il fatto che i membri della band non indossassero le mascherine.Marco sui social fa notare di come per sassofonista e cantante sia impossibile suonare con mascherine sul viso e di come fossero a distanza gli uni dagli altri (foto a testimoniare ciò), prosegue inoltre dicendo che sono stati avviati atti di notifica nei confronti degli stessi membri. Il ragazzo sottolinea ancora il fatto, paradossale, di come non tutti gli agenti di polizia avessero indosso le mascherine.A questo punto sono forti le parole ed il dispiacere di questi ragazzi che si son visti bloccati mentre nelle ore serali passeggiando per Trani è ben evidente la mancanza di regole e di rispetto delle norme anti-covid.