Non solo covid, paziente salvata dal personale medico del Dimiccoli di Barletta

La sanità ha mille volti, sempre. Infinite sfumature, tante variabili. E nei giorni in cui inevitabilmente si parla solo di Covid, ci piace raccontare la storia di una paziente giunta in pronto soccorso all'ospedale Dimiccoli di Barletta con un ictus: grazie al pronto intervento del neurologo dottor Maurizio Giorelli é stato eseguito immediatamente ed efficacemente un intervento di trombolisi.La signora sta bene, le sue condizioni sono stazionarie. Tutto ha funzionato alla perfezione: il trasporto del 118 che ha consentito l'arrivo della paziente entro la finestra terapeutica per eseguire intervento in urgenza e il coordinamento tra la Neurologia di cui é responsabile lo stesso Giorelli e il Pronto Soccorso di cui é responsabile il dottor Giuseppe Di Paola.