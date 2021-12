Non solo la Settimana Medioevale, l'associazione Trani Tradizioni anima la città di Trani in vista del Natale

«Sono state due giornate formidabili in piazza della Repubblica e per le vie del centro storico». Così il presidente dell'associazione Trani Tradizioni commenta l'evento "Natale in Piazza" e "Medieval Day", in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, soddisfatto per la buona riuscita dell'evento.«Siamo orgogliosi - dichiara il presidente Giuseppe Forni - di ogni singolo componente dell'associazione e siamo lieti che in tanti hanno potuto vedere la nostra realtà che non è solo rievocazioni storiche. Ci ha emozionato vedere tantissimi bambini felici facendo incontrare babbo Natale, gli Elfi, il Grinch e gli schiaccianoci, se lo meritano dopo due anni di rigide ristrettezze, qualcuno ha anche portato una letterina a Babbo Natale assicurando di essere stato buono, ricevere dei piccoli doni per Babbo Natale ci ha fatto pensare che abbiamo molto da imparare dai piccoli.Grazie a tutti coloro che sono venuti a trovarci, ai ragazzi speciali e a tutti i genitori che abbiamo visto felici come i loro piccoli. Non possiamo che augurarvi un buon Natale e uno splendido anno nuovo. Un abbraccio a tutti».