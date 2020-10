Nonni vigili, da lunedì riparte l'iniziativa di Auser Trani

Il comunicato stampa diffuso dal Presidente della sede di trani dell' Associazione Auser di Trani, Antonio Corraro, rappresenta in questo momento uno degli esempi più preziosi di quel "andrà tutto bene" che tutti ci siamo augurati ma chissà perchè ci siamo fatti sfuggire di mano.



Significa che solo aiutandoci tra noi, nel modo giusto, con tutti i sistemi di sicurezza che da mesi ci vengono comunicati e con tanto, tanto buon senso, - che pare essere il dispositivo più trascurato- possiamo riuscire a arginare questo maledetto virus. Che a dimostrarlo sia un'associazione di volontari composta da "nonni, nonne vigili e non solo", ossia persone che appartengono alla fascia di età a più alto rischio di decesso, sì di morte, costituisce un esempio di valore civico e umano straordinario. E dunque da lunedì mattina "anche quest'anno, nonostante un clima generale di paura a causa del covid 19, abbiamo l'onore e l'onere di garantire il presidio fuori i plessi scolastici con i nostri volontari.



Una bella esperienza per i nostri volontari che con la pioggia e il freddo, alle prime ore della giornata si sono sempre prodigati per garantire sicurezza ai nostri ragazzi".



Il comunicato si conclude con un ringraziamento all'Amministrazione che consente ai volontari di Auser di fare il proprio dovere. Ecco, il dovere di dare quel che si può per darsi una mano dove la comunità ha bisogno. Una materia di insegnamento all'entrata e all'uscita da scuola da cui non si dovrebbe mai smettere di attingere: educazione etica.



Auser Trani è una delle 1545 sedi dell'associazione Auser Nazionale diffusa in tutta Italia.