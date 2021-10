Valentina Rubertelli: la prima donna alla Presidenza del Consiglio Nazionale del Notariato

A Trani per un convegno del Consiglio Notarile: "Impegno e passione per questa professione"

Docente anche alle scuole di notariato, con studio e passione professionale poco per volta è entrata nella politica del notariato prima come Consigliere nazionale, poi come Vicepresidente del Consiglio dei Notariati d'Europa, riuscendo poi a diventare, sfatando ogni mito, la prima donna Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato. L'abbiamo incontrata ed intervistata a Trani, presente all'importante convegno professionale che ha visto la una folta partecipazione sia in presenza che in streaming.

Social Video 5 minuti A Trani la presidente nazionale del notariato italiano

"Ma questa vostra città è meravigliosa. Quasi quasi, quando vado in pensione mi trasferisco qui…": prima di aspettare tanti anni tornerà senza dubbio a visitare Trani la dott.ssa Valentina Rubertelli, la prima donna ad essere eletta alla guida del Consiglio Nazionale del Notariato, vera e propria personalità di spicco del settore che l'altro giorno ha presenziato nelle sale di Palazzo San Giorgio al convegno sul tema "Il ruolo del notaio: tra nuovi orientamenti giurisprudenziali, interventi normativi e prassi operative" organizzato dal Consiglio notarile di Trani con la presidente dott.ssa Antonella Trapanese.Un incarico, quello della Rubertelli, guadagnato sul campo e dunque davvero storico: napoletana doc, "emigrata" di lusso a Reggio Emilia, la Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato non è neanche notaio per discendenza (è figlia di un medico e un'insegnante), e durante gli studi in giurisprudenza inizialmente aveva addirittura in mente di diventare un diplomatico.