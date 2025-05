Nubi di fumo denso in zona Cimitero di Trani

Ci viene segnalato che è in corso da circa un'ora un vasto incendio in zona Cimitero Comunale, sul posto sono già intervenuti i Vigili del Fuoco per domarlo. In un primo momento si era sparsa la voce che si trattasse di una cappella cimiteriale, ma gli approfondimenti fatti lo hanno escluso e pare si tratti invece di sterpaglie di un terreno incolto che si trova in linea, comunque alle spalle, del cimitero stesso. In ogni caso i VV.FF si attiveranno per capirne le cause.