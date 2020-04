Nudo sul balcone attira l'attenzione dei vicini: urla e disordine in zona Pozzopiano

I balconi, in questi giorni di quarantena, sono stati "palcoscenico" di flashmob, canzoni da cantare con i vicini di casa, piccoli spazi per esporre gli arcobaleni "andrà tutto bene". Accadono, poi, anche cose bizzarre, come il nudo integrale che ha creato scalpore in zona Pozzopiano. Un ragazzo, nel primo pomeriggio di oggi, si è affacciato dal balcone della sua abitazione, in corso Don Luigi Sturzo all'incrocio con via Pozzopiano, completamente privo di vestiti attirando l'attenzione dei suoi vicini di casa.Così, per alcuni minuti, l'uomo avrebbe dichiarato a gran voce di soffrire per le difficoltà economiche. Allertati dai vicini, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e il personale del 118 che hanno invitato l'uomo ad indossare i suoi vestiti e a rientrare in casa. Insomma, un evento insolito che non è certo passato inosservato.