"Nuotiamo come... delfini": grande successo per il Pon della scuola Bovio Rocca Palumbo

Termina con grande successo il Pon "Nuotiamo come....delfini", a cura della docente esperta la prof.ssa Rosa Lagrasta e seguito dal tutor prof. Pino Filannino. Il pon si è tenuto presso il Tennis Club di Trani A.S.D ed ha visto coinvolti circa 20 ragazzi provenienti dalle classi prima e seconda della scuola di primo grado Rocca-Bovio-Palumbo. È risaputo che l'acqua è un elemento molto giocoso e coinvolgente, ma i risultati hanno superato le aspettative soprattutto dal punto di vista della socializzazione. I ragazzi provenienti dai due plessi hanno creato subito una bella affinità, anche con gli alunni con disabilità, che hanno subito interagito con il gruppo e nelle attività organizzate. Riscontro positivo anche da parte delle famiglie dei ragazzi, che hanno ringraziato per l' iniziativa. Gli effetti positivi del pon si sono visti anche al di fuori dell' ambito scolastico, in quanto ha favorito incontri pomeridiani tra i partecipanti. Si ringrazia per la possibilità di aver dato l'avvio del pon il Dirigente Scolastico Giovanni Cassanelli, Dirigente Amministrativo, il presidente del Tennis Club Trani Giuseppe De Vincenzo, il prof. Pino Filannino Tutor del pon, la prof.ssa Rosa Lagrasta per la disponibilità e le famiglie dei ragazzi per la loro partecipazione e disponibilità.